ニューヨーク＝小林泰裕】米ＩＴ大手グーグルは１４日、米南部テキサス州で２０２７年までに４００億ドル（約６・２兆円）を投資し、データセンターなどＡＩ（人工知能）関連インフラを整備すると発表した。「ジェミニ」など同社の最先端ＡＩモデルの開発に注力する。原子力発電所６基分に相当する６２０万キロ・ワット超の発電所も設ける。グーグルは「今後も米国が世界のＡＩ開発をリードしていくための基盤を整えることが