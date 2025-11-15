“まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐす”イギリス生まれのヘアケアブラシ「TANGLE TEEZER（タングルティーザー）」を販売するプリアップは、抜け毛・切れ毛といった“大人髪ならではの課題”に応えるヘアケアブラシ「エクストラ ジェントル」を11月6日に発売しました。■やさしく梳かせることが、そのまま“安心”に変わる！新商品「エクストラ ジェントル」は、タングルティーザーが長年培ってきた独自のブラシ構造をさらに進