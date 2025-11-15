タングルティーザーから“大人の髪に寄り添う”ヘアケアブラシ「エクストラ ジェントル」が発売開始！

“まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐす”イギリス生まれのヘアケアブラシ「TANGLE TEEZER（タングルティーザー）」を販売するプリアップは、抜け毛・切れ毛といった“大人髪ならではの課題”に応えるヘアケアブラシ「エクストラ ジェントル」を11月6日に発売しました。

■やさしく梳かせることが、そのまま“安心”に変わる！

新商品「エクストラ ジェントル」は、タングルティーザーが長年培ってきた独自のブラシ構造をさらに進化させ、髪への物理的負担をより軽減する方向へと磨き上げられたモデルです。

ブラッシング時の摩擦や引っ張りの負担に配慮した特別なブラシ配列が、ブラシの抵抗を抑えて髪が引っかかりにくい状態をつくることで、不要な抜け毛・切れ毛が起きにくくなるよう設計されています。

■抜け毛・切れ毛にそっと寄り添う

「エクストラ ジェントル」は、髪の健康を守るための新しい選択肢として、抜け毛・切れ毛が気になりはじめた大人の髪に寄り添います。

手に取るブラシを替えるだけで、日々のブラッシングが、髪を整えるだけでなく、心を少し軽くする時間となるように。

やさしさと安心感を軸にしたヘアケア習慣を提案します。

■負担を抑えながら、仕上がりも妥協しない

「エクストラ ジェントル」は、やさしく梳かせる設計でありながら、両サイドの広い間隔が髪を中央へ集め、中央の密集配列が絡まりを解きほぐす特別なブラシ構造により、髪を美しく整える仕上がりも同時にかなえます。

やさしさだけに偏らず、見た目の美しさや指通りの良さといったブラッシングによる仕上がり面も両立させた設計です。

◇「エクストラ ジェントル」開発背景

心と体の健康が重視される今、髪のケアも「美しさ」だけでなく「健やかさ」を支える大切なテーマとなっています。

近年は頭皮や抜け毛に関する相談や検索が世界的に増加し、年齢・性別を問わず、多くの人が髪と頭皮の健康に意識を向ける時代になりました。

液体製品による科学的ケアが主流の市場において、タングルティーザーは「“ヘアケアブラシ”というツールを通じて、日々の習慣の中で実感できる『やさしさ』を届けたい」としています。

こうした背景のもと、同社は「髪と頭皮をやさしく守る」ことに真正面から向き合い、物理的アプローチによる新たなヘアケアの可能性を追求。新商品「エクストラ ジェントル」が誕生しました。

■商品情報

年齢とともに細く抜けやすくなった髪をやさしくいたわるヘアケアブラシ。ブラッシングによる摩擦や引っ張りの負担に配慮したブラシ配列で、不要な抜け毛・切れ毛が起きにくい状態を保ちながら整えます。

髪をいたわる安心感と、スムーズに整う仕上がりのよさを両立した設計で、毎日のヘアケアをよりやさしく、より安心して続けられるものにします。

国際的美容賞を受賞

やさしさ設計と使い心地が国際的に評価され、アメリカの美容誌『Allure』が発表する国際的に権威ある美容賞『2025 Allure Tools Best of Beauty Award』を受賞しました。

やさしさを彩る3つのカラー

ユーカリグリーン：そよ風に揺れるユーカリの葉のように、軽やかでやさしい緑

コーラルピンク：海辺を彩る珊瑚のように、生命力を宿したあたたかさ

カモミールイエロー：陽だまりに咲くカモミールのように、心に寄り添うやさしさ

■商品概要

商品名：タングルティーザー エクストラ ジェントル

価格：2,970円

※プラス385円のサービス料で、好きな文字を印字する「お名入れタングルティーザー」を用意しています。

