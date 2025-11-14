愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3（スリースリー）」にて、クリスマススイーツビュッフェ「Holiday Jewel Box」を開催中です。2025年11月6日（木）から12月28日（日）までの木・金・土・日・祝日限定、時間は15:00〜17:00（料理提供16:30まで）となっており、12月18日（木）から12月28日（日）のクリスマス期間には毎日開催されます。画像提供：ヒルトン名古屋今回のクリスマススイ