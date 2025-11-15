世を翻弄してきた“トリックスター”が、ついにお縄となった。政治団体「NHKから国民を守る党」の党首、立花孝志容疑者（58）である。逮捕容疑は、今年1月に50歳で自死した元兵庫県議、竹内英明氏への名誉毀損。いよいよ年貢の納め時となるか。＊＊＊【実際の写真】おびえるように顔がこわばり…襲撃された「立花孝志氏」が見せた“素の表情”異例の立件報道関係者は11月9日、まさかの日曜日の逮捕に朝から慌てふためいた。