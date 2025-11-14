政府は、深刻化しているクマ被害に対応するための「被害対策パッケージ」を決定しました。住宅圏での出没や、海を泳ぐ姿も目撃されているクマ。例年なら観光客でにぎわう紅葉の名所でも、対策に追われています。■神出鬼没陸奥湾に…“海のクマ”青森県の陸奥湾。黒い塊が浮かんでいます。13日午前、漁師が見つけた“海のクマ”。200メートル沖合で、「犬かきのように泳いでいた」といいます。専門家は…。クマの生態に詳しい岩