自民党は新たに設けた「インテリジェンス戦略本部」の初会合を開き、「国家情報局」の設置など、政府の司令塔機能や対外情報収集能力の強化などを検討していくことを確認しました。政府がインテリジェンス機能の司令塔となる「国家情報局」の創設に向けた検討を進める中、自民党はきょう午前、「インテリジェンス戦略本部」の初会合を開きました。自民党 小林政調会長「国益を守り、この国家の安全を確保していくためには、イ