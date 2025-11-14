８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さん（享年９２）の告別式が１４日、東京・世田谷区の「無名塾」でしめやかに行われ、役所広司らが参列した。午前１１時３０分頃、俳優の益岡徹や女優の若村麻由美らが参列。東京・世田谷区の俳優養成所「無名塾」の塾生や関係者とともに塾内へと入っていった。同４５分頃には、前日の通夜に引き続き、役所広司が到着。午前１２時頃に告別式が始まった。付近には、仲代さんを見送ろうと