米アップルは11日、ファッションデザイナーのイッセイミヤケとコラボ開発したニット編みのストラップ「iPhone Pocket」を発表した/Apple via CNN Newsourceロンドン（CNN）米アップルは11日、ファッションデザイナーのイッセイミヤケとコラボ開発したニット編みのストラップ「iPhone Pocket」を発表した。発表によると、iPhone Pocketは「もう一つポケットを加えるというアイデアから生まれた」製品で、全てのiPhoneにフィットする