お笑い芸人の狩野英孝（43）が13日に都内で「ラッキーピノセンター」オープニングイベントに出席。「今まで経験した偶然あった良いこと」を明かした。幸せを呼ぶゴールドの衣装で登場。イベントにちなみ「今まで経験した偶然あった良いこと」を聞かれると「動画を撮ってそれをSNSに載せたんですけど、なんでか分かんないですけどいろいろまわり回って、たまたまイーロン・マスクさんから返信がきた。“面白い”って」と告白。