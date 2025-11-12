オプトランが急反騰している。１１日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高が２７３億１０００万円（前年同期比５．９％減）、最終利益が２０億６４００万円（同６２．０％減）だった。大幅な減益だったものの、第３四半期（７～９月）の受注高が１０９億５６００万円（前年同期比２．６倍）に上った。第２四半期（４～６月）比では３５．２％増となっており、