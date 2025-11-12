米メディアが報道現地11日、米大リーグ・エンゼルスなどでプレーしたデビッド・フレッチャー内野手が引退すると米メディアが報じている。31歳で右投右打のフレッチャーは2018年にエンゼルスでメジャーデビュー。19年には154試合に出場し、打率.290、6本、49打点、8盗塁の好成績を残した。身長175センチとMLB選手にしては小柄な体格も、三塁から二塁、遊撃も守れるユーティリティプレーヤーとしてエンゼルスを牽引。完全なボー