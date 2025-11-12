ドジャースがガーディアンズのＳ・クワン外野手（２８）の獲得を狙っていると１１日（日本時間１２日）、米専門メディアドジャース・ネーション」が報道した。今季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したド軍だが、救援投手、外野陣の補強は急務となっている。同メディアは「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者の談話を紹介。同記者によると、ドジャースは今年７月末のトレード期限で大物の獲得はなかったが、