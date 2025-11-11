埼玉西武ライオンズの投手・今井達也（27）がポスティングシステムを利用したメジャーリーグ挑戦を表明した。契約規模は最大6年1億5000万ドル（日本円＝約231億円）とも伝えられ、韓国メディアも関心を示している。【写真】韓国プロ野球の日本人チア、スタイル抜群の大胆衣装西武は11月10日、今井のポスティングシステムを利用したMLB挑戦を容認したことを発表した。海外FA権を保有していないため、45日間の交渉期間内にMLB球団と