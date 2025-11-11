ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 立憲民主党議員、高市首相へ約15分間も奈良の「シカ問題」質問…国民… 立憲民主党 高市早苗 SNS 外国人 時事ニュース 週刊女性PRIME 立憲民主党議員、高市首相へ約15分間も奈良の「シカ問題」質問…国民が呆れ 2025年11月11日 9時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 衆院予算委での立憲・西村智奈美議員の質問について週刊女性PRIMEが報じた 高市首相に対し、約15分間も奈良の「シカ問題」について質問を続けたという SNSでは「シカの話しつこいわ」「今話す議題ですか」と非難の声が上がった 記事を読む おすすめ記事 辛坊治郎氏、立花容疑者の逮捕に私見「ちょっとこれはありえない」「警察が介入するのは間違っている」 2025年11月10日 20時58分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分 三山凌輝、脱退発表後の“不満ぶちまけ”投稿が波紋…BE:FIRSTメンバーの謝罪動画には「知らなかった」 2025年11月10日 18時11分 ６０年前に発表のクレーンゲーム機クラウン６０２、情報提供呼びかけ…タイトー「当社の技術の原点」 2025年11月10日 13時21分 カメラに親指立て笑顔…NHK党・立花孝志容疑者を送検 10月のドバイに渡航明らかに…警察は“逃亡の恐れ”と判断し逮捕 2025年11月10日 11時55分