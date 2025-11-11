自身の娘に食事を十分に与えず、自分で歩くのが困難になるほど衰弱させたなどの疑いが強まったとして、警視庁は30代の母親と20代の交際相手の男を逮捕する方針を固めました。警視庁が保護責任者遺棄の疑いで逮捕する方針を固めたのは、都内に住む30代の女と交際相手の20代の男です。捜査関係者によりますと、2人は今年7月ごろ、2人が暮らす都内の自宅で女の娘の女児に1日1食にするなど十分な食事を与えず低栄養状態にし、容体が悪