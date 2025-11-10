ラグジュアリーとアートが融合する瞬間――GUCCIが、アーティスト・ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによる日本限定コレクション第３章を発表しました♡11月13日（木）オンライン先行、11月20日（木）から全国ブティックで発売。魔法の森を舞台に描かれたキャラクターたちが、レザーグッズやウェアに命を宿します。アイコニックなバンブーハンドルやゴールドデ