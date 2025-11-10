GUCCIとヒグチユウコが描いた魔法の森――日本限定コレクション発表！

ラグジュアリーとアートが融合する瞬間――GUCCIが、アーティスト・ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによる日本限定コレクション第３章を発表しました♡11月13日（木）オンライン先行、11月20日（木）から全国ブティックで発売。魔法の森を舞台に描かれたキャラクターたちが、レザーグッズやウェアに命を宿します。アイコニックなバンブーハンドルやゴールドディテールも見逃せません。

魔法の森を描いたヒグチユウコの世界観

Courtesy of Gucci

今回のコラボレーションでは、ヒグチユウコ氏が描き下ろした「不思議な生き物たちが住む魔法の森」という世界がテーマ。

代表キャラ「ひとつめちゃん」、猫のBoとBoris、木馬や森の精たちがキャンバスとなったレザーグッズに登場しています。GUCCIの伝統と遊び心が混ざり合った、ストーリー性あるデザインが魅力です。

バッグ＆レザーグッズに潜むストーリー

Courtesy of Gucci

コレクションの中心アイテムとして登場するのは、バンブーハンドル付きトートバッグ〔GUCCI DIANA〕のミディアム／スモールサイズ。

そしてグレインレザーの「マクロカナージュ」パターン、クリンクルレザー仕様も用意されています。

ゴールドカラーの“D.I.O.R.”チャームや両サイドのレザーインセット、ハンドバッグ兼ショルダーストラップ付きなど、実用性とラグジュアリーが同時に叶う逸品です。

ウェア＆アクセサリーまで揃う全6カテゴリー

Courtesy of Gucci

Courtesy of Gucci

本コレクションには、レザーグッズ、ソフトアクセサリー、ライフスタイルアイテム、ウェアを含む全6カテゴリー・42アイテムが展開。

キーケース、ミニバッグ、シルクスカーフ、星型コインケース、レザーケース入りトランプ、ジャケット、ブラウス、フーディー、Tシャツなど幅広くラインアップ。

Courtesy of Gucci

ホリデーシーズン限定パッケージや購入特典のステッカーセット（対象ブティック限定）もあり、“手に入れたい”気持ちを盛り上げてくれます。

※数量限定につきなくなり次第終了。

アートとラグジュアリーの出会いを手に入れて

GUCCI × ヒグチユウコ 日本限定コレクション第３章は、11月13日（木）公式オンラインショップにて先行発売、11月20日（木）から全国ブティックで展開。

タイムレスなメゾンの世界観と魔法の森のストーリーが詰まったコレクションは、日常を特別に変えるアイテムです。気になる方はぜひ早めにチェックを♡