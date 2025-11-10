西武は、ベルーナドームで23日に開催する「LIONSTHANKSFESTA2025supportedbyOlive」の観覧チケットは全席種が完売したと10日に発表した。球団史上最速での完売で、当日のチケット販売の対応は原則行わない。今年のファン感謝イベントは「圧倒的至近距離でつながろう」をテーマに開催。球団は「選手をもっと身近に感じられる、心温まる一日をお届けします」として、恒例のサイン会や憧れの選手とのキャッチボール体