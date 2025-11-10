【北京共同】中国外務省の報道官は10日の記者会見で、高市早苗首相が国会答弁で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と述べたことに「強烈な不満と断固反対」を表明し、日本側に厳正な申し入れをして抗議したと明らかにした。