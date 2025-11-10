ニューストップ > 国内ニュース > カメラに親指立て笑顔…立花孝志容疑者を送検、警察は逃亡の恐れと判… 立花孝志 時事ニュース FNNプライムオンライン カメラに親指立て笑顔…立花孝志容疑者を送検、警察は逃亡の恐れと判断 2025年11月10日 11時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元兵庫県議に対する名誉毀損の疑いで逮捕された立花孝志容疑者 10月、ドバイに渡航していたことが分かった 警察は、今後逃亡の恐れなどがあると判断し、逮捕に踏み切った 記事を読む おすすめ記事 日本テレビ・菅谷大介アナウンサー（53）死去 スポーツ実況などで活躍 2025年11月10日 14時15分 中国の駐大阪総領事、高市首相に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」 「台湾有事」めぐり暴言→削除 2025年11月9日 22時0分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 オズワルド伊藤 イワクラとの破局は「98％俺が悪かった。ストレスを与えすぎた」 理由を赤裸々告白 2025年11月9日 17時26分 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分