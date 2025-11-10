上田綺世と渡辺剛の日本代表コンビが所属するオランダの名門フェイエノールト。13ゴールと得点を量産中の上田が牽引するチームは、リーグ首位に立っていた。だが、9日のゴー・アヘッド・イーグルス戦で格下相手に1-2の敗戦。最近の公式戦4試合で3敗目となり、ついに首位から陥落した。上田はフル出場するも得点を奪えず。渡辺は、後半44分に上田が競ったコーナーキックのこぼれ球をボレーシュートで押し込んでゴールを決めたものの