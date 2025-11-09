GENDA GiGO Entertainmentは、2025年11月14日（金）より、パペットスンスンとのコラボレーション企画を開催。夏に開催したキャンペーンに続き、今回もGiGOグループのお店でしか手に入らないオリジナルプライズが多数登場する。＞＞＞パペットスンスンのプライズをチェック！（写真7点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気