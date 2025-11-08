ボートレース宮島のG3オールレディース「宮島プリンセスカップ」は8日、4日間の予選が終了。9日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われる。三浦永理（42＝静岡）が予選全てのレースで舟券に絡んで準優勝戦に乗ってきた。実戦での動きも日に日に力強くなっているようだ。「良かったですね。いい方向に行ってると思います。バランスが取れているし、乗りやすさがある。朝の潮が高い時でも乗りづらさとかはなかったですよ」宮島