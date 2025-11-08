「ファンのみんなに笑顔で会釈をして、大谷さんは本当に上機嫌でした」--ドジャースの優勝報告会後、偶然スタジアムにあるスイートルームの通路で大谷翔平（31）とすれ違ったというファンの女性・メリッサさん（@melissa13_81）は、NEWSポストセブンの取材にこう感動を語った。【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子大谷翔平（31）擁するドジャースが、ワールシリーズで2連覇を