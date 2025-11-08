スポニチスポニチアネックス

「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」今森茉耶の降板発表 未成年飲酒で

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」は8日、公式サイトを更新した
  • 今森茉耶に20歳未満での飲酒行為があったと、東映から報告を受けたという
  • 事態の重大さを鑑み、降板の申し入れに同意したと明かした
記事を読む

おすすめ記事

  • 発売から20年以上のロングセラーアイテムが進化！ 秋の新作コスメ4選
    発売から20年以上のロングセラーアイテムが進化！ 秋の新作コスメ4選 2025年11月8日 9時0分
  • 渡邊渚（2022年3月撮影）
    渡邊渚がヘソ部分「チラリ」私服で新境地を告白「前髪あげたり、センター分けしたり…」 2025年11月3日 5時55分
  • 練習中に笑顔を見せる園田（カメラ・渡辺　朋美）
    【巨人】２０歳・園田のアツキ思い…「勝てるピッチャーにならないと」桑田前２軍監督の教え胸に 2025年11月3日 10時0分
  • 北野颯太
    なぜ北野颯太＆後藤啓介は日本代表にサプライズ招集されたのか　森保一監督「確実に成長を感じている」 2025年11月6日 14時30分
  • 西山秀二さん
    「喜んで行け、栄転や！」南海から広島への移籍を後押ししてくれた恩人の存在　入団当時の監督からの謝罪…西山秀二さんの回想 2025年11月3日 17時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    2. 2. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    3. 3. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    4. 4. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
    5. 5. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    6. 6. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    7. 7. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    8. 8. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    9. 9. 連れ子を風呂誘う 児相が注意も
    10. 10. キリンが松重豊に「おわび」なぜ
    1. 11. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    2. 12. ATSUSHI 一酸化炭素中毒で絶望
    3. 13. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    4. 14. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    5. 15. 二重らせん構造発見 博士が死去
    6. 16. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    7. 17. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    8. 18. 助け思い浮かばず 102歳母殺害か
    9. 19. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
    10. 20. クマに襲われる女性…犬が救う
    1. 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    2. 2. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
    3. 3. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    4. 4. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
    5. 5. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    6. 6. 二重らせん構造発見 博士が死去
    7. 7. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
    8. 8. 助け思い浮かばず 102歳母殺害か
    9. 9. クマに襲われる女性…犬が救う
    10. 10. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
    1. 11. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
    2. 12. 主婦殺害 容疑者見せていた変化
    3. 13. 消えるタトゥー流行…不安の声
    4. 14. 楽器水浸し 楽団が市に9億円請求
    5. 15. 越後湯沢 宿泊客にクマが襲撃
    6. 16. 不明小6発見 警察犬15度目の表彰
    7. 17. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
    8. 18. 暴行疑いも「知らない」供述か
    9. 19. 橋下徹氏と「働いたことがない」
    10. 20. 痴漢とがめられ 男が線路に逃走
    1. 1. キリンが松重豊に「おわび」なぜ
    2. 2. 役所で説教 70代男性が「敗北」
    3. 3. 高市早苗首相「レジ」5回連発
    4. 4. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
    5. 5. 7年で月々7千円 謎の引き落とし
    6. 6. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
    7. 7. 甘えが強い人 消耗しない対応は
    8. 8. 枝野幸男氏「高市早苗さん」呼び
    9. 9. 聖地で スポーツカー検挙を実施
    10. 10. 10年間1位 高校生のなりたい職業
    1. 11. 田久保氏「192」が奇妙な一致
    2. 12. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
    3. 13. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
    4. 14. 女性に性暴行し殴打か 男を逮捕
    5. 15. デニーズ トレパク巡り引用確認
    6. 16. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    7. 17. れいわ女性議員のヤジ姿が物議
    8. 18. 交番で巡査長が死亡 拳銃自殺か
    9. 19. 午前3時に「勉強会」で質問殺到
    10. 20. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    1. 1. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    2. 2. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    3. 3. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
    4. 4. 赤十字マーク K-POPアイドル物議
    5. 5. GTA6発売 2026年11月19日に延期
    6. 6. 中国の「限韓令」解除は難しい?
    7. 7. タイ国籍少女の母親、台湾で拘束
    8. 8. 富裕層の服装 ブランド風が人気
    9. 9. 米墜落事故で UPSらに集団訴訟
    10. 10. 米のファストフード店 閉鎖へ
    1. 11. インド 野良犬の捕獲をまた命令
    2. 12. 大エジプト博物館がオープン
    3. 13. イスラエル首相ら逮捕状 トルコ
    4. 14. 韓の倒壊事故で生き埋め 3人死亡
    5. 15. イスラエル交響楽団の公演が中断
    6. 16. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    7. 17. 香港で相次ぐ貴金属密輸案件
    8. 18. 日本にも「中国式保護者」が？スーパー戦隊シリーズ放送終了のウワサ―中国メディア
    9. 19. DNA構造発見 ジェームズ氏死去
    10. 20. 「反則級」可愛さ IVEガウル
    1. 1. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    2. 2. JALが倒産 管財人の仕事の全貌
    3. 3. 日産自動車 横浜本社ビル売却へ
    4. 4. 年末調整 今までと同じ申告は損
    5. 5. TVから消えた「時代劇」の現実
    6. 6. 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ
    7. 7. 実家2500万円相続 税金はかかる?
    8. 8. 有利なのは中国 輸出のせい?
    9. 9. 米の「金急騰」に変わる可能性
    10. 10. インバウンドにラーメンブームが
    1. 11. ドコモMAX&ポイ活MAX 新たな特典
    2. 12. マツダが中間決算 452億円の赤字
    3. 13. 高市トレードは崩れない可能性
    4. 14. 「近視」予防の重要性が再認識
    5. 15. 味の素 一時ストップ安の水準に
    6. 16. 優秀な人材が転職 1日で失望も
    7. 17. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
    8. 18. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
    9. 19. 中国で価格競争が激化 日本悲鳴
    10. 20. 異例の展開 米中首脳会談の異例
    1. 1. Apple 史上最大の新製品ラッシュ
    2. 2. 携帯キャリア別利用状況 1位は
    3. 3. モバイルバッテリーに注目
    4. 4. エディオン お手軽電子レンジ器
    5. 5. 新型ゲーミングモニター発売へ
    6. 6. THE NORTH FACEがAmazonでセール
    7. 7. 2台同時充電できる便利アイテム
    8. 8. OXO すりおろし金で「賢すぎ」
    9. 9. メルカリ 新規登録で99%割引
    10. 10. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    1. 11. キャリアの設備投資 2025年版
    2. 12. お風呂場が最高 防水スピーカー
    3. 13. Pixel Watch 4 Webブラウザ不便
    4. 14. 桃鉄2 事前予約で19%オフに
    5. 15. Anker製ポータブル電源がお得に
    6. 16. 「スイッチ」する発想のバッグ
    7. 17. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
    8. 18. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    9. 19. 「Ruby」グランプリ 結果発表
    10. 20. 楽天モバイル 値上げしない宣言
    1. 1. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
    2. 2. 大谷を煽った大物にドレイク反撃
    3. 3. ド軍投手の娘が死去 WS直前離脱
    4. 4. 大谷へ「ディスり」に同僚も怒り
    5. 5. SB中村晃 息子の難病闘病を告白
    6. 6. 大谷翔平に新たな勲章 米で発表
    7. 7. ミランとインテル 348億円で買収
    8. 8. 「デコピンの目がうつろ」注目を
    9. 9. 巨人・岡本狙う「30億」の上積み
    10. 10. 由伸に「酒代を払わなくていい」
    1. 11. 裏切り行為と非難に 英王子弁明
    2. 12. 角田裕毅に「F1撤退だな」意見が
    3. 13. 帰国のキム・ヘソンに周囲騒然
    4. 14. ド軍試合で一度もトイレに行かず
    5. 15. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
    6. 16. 巨人・大勢 MLB挑戦は前途多難か
    7. 17. 朗希に 抑え転向打診待ち受ける?
    8. 18. 大谷に20個敬遠 抑えきれず
    9. 19. ド軍期待外れ選手に「再契約」も
    10. 20. J1徳島・黒部氏 エリアスに感嘆
    1. 1. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    2. 2. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    3. 3. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    4. 4. 連れ子を風呂誘う 児相が注意も
    5. 5. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    6. 6. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    7. 7. ATSUSHI 一酸化炭素中毒で絶望
    8. 8. 東京→佐賀 タクシー運賃に驚き
    9. 9. フワ プロレスで活動復帰へ
    10. 10. 吹き矢でクマ捕獲「何時代だよ」
    1. 11. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
    2. 12. ヒカル 子に対する考えが物議
    3. 13. 維新藤田氏「本当にすみません」
    4. 14. パンサー菅 同期芸人が紅白出場
    5. 15. 若井をなぜスルー 内情明かす
    6. 16. やくみつる氏「長袖をください」
    7. 17. マラソンの運営に批判殺到 京都
    8. 18. JK写真背景に ジャッジが謝罪
    9. 19. 伝説的ラッパー晋平太さんの死去に「志半ばで病に倒れられたこと、さぞ無念と…」大会Ｘが追悼
    10. 20. フジテレビの取締役が辞任　会食費用や物品購入に「事実と異なる経費精算」が複数確認
    1. 1. 値段合ってる? GU高見えバッグ
    2. 2. 不倫相手との連絡にPayPay利用
    3. 3. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    4. 4. 高学歴男性が選ぶ女性の特徴
    5. 5. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
    6. 6. 職場の人間関係 心病まないコツ
    7. 7. 3COINSの「宅トレグッズ」が優秀
    8. 8. ミスドの限定ポンデがカムバック
    9. 9. 母の「身の丈に合った式を」を無視した結果 → 夫婦で『最悪の結婚初夜』を迎えてしまった理由
    10. 10. 40・50代が真似できそうなGU商品
    1. 11. 50代におすすめのショートボブ
    2. 12. 冷え込み対策に GUのブルゾン
    3. 13. 妊娠中にキャバ通い 夫が離婚
    4. 14. 体重150kg 拒食と過食の過去も
    5. 15. 40・50代 こなれヘアの作り方
    6. 16. 不妊治療も妊娠判明 元夫も再婚
    7. 17. ユニクロの「秋カーデ」続々登場
    8. 18. 義母との同居は「絶対無理やわ」
    9. 19. 浮気癖が直らない夫と土下座
    10. 20. 40・50代におすすめ 外ハネボブ

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得