ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」今森茉耶の降板発表 未成年飲酒… テレビ スーパー戦隊 コンプライアンス 東映 テレビ朝日 スポニチアネックス 「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」今森茉耶の降板発表 未成年飲酒で 2025年11月8日 13時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」は8日、公式サイトを更新した 今森茉耶に20歳未満での飲酒行為があったと、東映から報告を受けたという 事態の重大さを鑑み、降板の申し入れに同意したと明かした 記事を読む おすすめ記事 発売から20年以上のロングセラーアイテムが進化！ 秋の新作コスメ4選 2025年11月8日 9時0分 渡邊渚がヘソ部分「チラリ」私服で新境地を告白「前髪あげたり、センター分けしたり…」 2025年11月3日 5時55分 【巨人】２０歳・園田のアツキ思い…「勝てるピッチャーにならないと」桑田前２軍監督の教え胸に 2025年11月3日 10時0分 なぜ北野颯太＆後藤啓介は日本代表にサプライズ招集されたのか 森保一監督「確実に成長を感じている」 2025年11月6日 14時30分 「喜んで行け、栄転や！」南海から広島への移籍を後押ししてくれた恩人の存在 入団当時の監督からの謝罪…西山秀二さんの回想 2025年11月3日 17時0分