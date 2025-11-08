お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が7日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。プロレスでの活動復帰を宣言したタレント、フワちゃん（年齢非公表）に対し芸能活動休止中にDM（ダイレクトメッセージ）を送っていたことを明かした。粗品はフワちゃんが活動休止中「どっかのタイミングで、ふとフワちゃんにDMを送ったことがあるのよ。『何しとんや？』『元気