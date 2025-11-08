F1第21戦ブラジルGPスプリント予選（2025年11月7日サンパウロインテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ）今季5戦目となるスプリントレースの予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は2回目（SQ2）へ進めず18番手だった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）が1分9秒243でポールポジション（PP）を獲得。残り4戦でドライバーズタイトルを争う同僚オスカー・ピアストリ（オーストラリア）は3番手、レッドブルのマック