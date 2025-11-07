Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤¬¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤«¤é¥«¥á¥é¤òÀþÏ©¾å¤Ë½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤¬2025Ç¯11·î7Æü¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼²èÁü¤ò¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê»£±Æ¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¤È¤­¤Ï·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£ÃÏ²¼Å´¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊ¡²¬»Ô¸òÄÌ¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¬