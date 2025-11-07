¥Û¡¼¥à¤«¤é¥«¥á¥é¤òº¹¤·½Ð¤·...¡Ö´í¸±¤Ê»£±Æ¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡ª¡×¡¡Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤¬»£¤êÅ´¤ËX¤Ç·Ù¹ð
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤¬¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤«¤é¥«¥á¥é¤òÀþÏ©¾å¤Ë½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤¬2025Ç¯11·î7Æü¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼²èÁü¤ò¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê»£±Æ¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿·Á¤À¡£ÃÏ²¼Å´¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊ¡²¬»Ô¸òÄÌ¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÉÃ´Ö»£±Æ¤ò·ÑÂ³
¹õ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÃå¤¿¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¥á¥é¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î¶á¤µ¤À¡£
¤³¤Î²èÁü¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤¬11·î7Æü¡¢ÃËÀ¤Î´é¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ï¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ø¼°X¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢10·î24Æü15»þ40Ê¬¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµÀ±à±Ø¥Û¡¼¥à¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö»î±¿Å¾¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÅÅ¼Ö¤ò»£¤í¤¦¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤«¤éÀþÏ©Â¦¤Ø¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤¬·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¡¢Èó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¿ôÉÃ´Ö»£±Æ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçÊÑ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤Î°ÂÁ´¿ä¿Ê²Ý¤Ï11·î7Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤¬Èó¾ïÄä»ß¤·¤¿¸å¡¢±Ø°÷¤¬¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÏÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¿ô¿Í¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê²«¿§¤¤Àþ¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ù»¡¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¤·¤Æ¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¸Å¤¤1000N·Ï¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»î±¿Å¾¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1000N·Ï¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó°úÂà¤·¤ÆÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î»ÅÊý¤¬NG¤Ç¤¹¤Í¡×
Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾»Î¤¬¾èµÒ¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¼ÖÆâ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼±ÇÁü¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯11·î27Æü¤â°ìÉô¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÆ±ÍÍ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈX¤Ç²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢À¾¿·±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤«¤éÀþÏ©Â¦¤Ø¾è¤ê½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Å¾»Î¤¬·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤é¤º»£±Æ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸1000N·Ï¤Î»î±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤¬´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸Êý¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ÀÄÌÊó¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌ©¤Ë¤·¤Æ¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë
