タイ人の12歳の少女が違法に働かされていた事件で、一緒に来日した母親が帰国する際、赤ちゃんを連れて少女に会いに来て「あなたの弟だから」「赤ちゃんと帰るから」と告げたとみられることが分かりました。少女は「私が働かなければ家族が暮らしていけないと思った」と話しているということです。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之容疑者（51）が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせたとして逮捕されたもので