フリーアナウンサー羽鳥慎一は7日、自身がMCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。レギュラーコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が発した、ある言葉に、強い調子で「ダメ出し」した。ドジャース大谷翔平投手（31）の今年1年の大々的な活躍を振り返る中で、玉川氏は「MVPもずっと取るんじゃないかなって。敵はけがだけじゃないかな」と、指摘。「ピッチャーとしては、もしか