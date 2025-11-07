【ELリーグフェーズ第4節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)シュツットガルト 2-0(前半0-0)フェイエノールト<得点者>[シ]ビラル・エル・カンヌス(84分)、デニズ・ウンダブ(90分+1)<警告>[シ]ユリアン・シャボット(22分)、マキシミリアン・ミッテルステット(45分+2)、ビラル・エル・カンヌス(84分)、チェマ・アンドレス(89分)[フ]アニス・ハジ・ムーサ(32分)、ヒバイロ・レアト(57分)、クインテン・ティンバー(64分)、ハ