【ELリーグフェーズ第4節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)

シュツットガルト 2-0(前半0-0)フェイエノールト

<得点者>

[シ]ビラル・エル・カンヌス(84分)、デニズ・ウンダブ(90分+1)

<警告>

[シ]ユリアン・シャボット(22分)、マキシミリアン・ミッテルステット(45分+2)、ビラル・エル・カンヌス(84分)、チェマ・アンドレス(89分)

[フ]アニス・ハジ・ムーサ(32分)、ヒバイロ・レアト(57分)、クインテン・ティンバー(64分)、ハイス・スマル(67分)

観衆:60,000人

フェイエノールトはELリーグフェーズを1勝3敗で折り返す…上田綺世&渡辺剛フル出場もシュツットガルトに完封負け