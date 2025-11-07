シュツットガルトvsフェイエノールト 試合記録
【ELリーグフェーズ第4節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)
シュツットガルト 2-0(前半0-0)フェイエノールト
<得点者>
[シ]ビラル・エル・カンヌス(84分)、デニズ・ウンダブ(90分+1)
<警告>
[シ]ユリアン・シャボット(22分)、マキシミリアン・ミッテルステット(45分+2)、ビラル・エル・カンヌス(84分)、チェマ・アンドレス(89分)
[フ]アニス・ハジ・ムーサ(32分)、ヒバイロ・レアト(57分)、クインテン・ティンバー(64分)、ハイス・スマル(67分)
観衆:60,000人
└フェイエノールトはELリーグフェーズを1勝3敗で折り返す…上田綺世&渡辺剛フル出場もシュツットガルトに完封負け
