午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１２、値下がり銘柄数は４４９、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、水産・農林、証券・商品など。値下がりで目立つのは海運、鉄鋼、ゴム製品。 出所：MINKABU PRESS