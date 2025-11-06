・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９７７７．０８（＋６２．１２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４０４９．７４（＋１００．６３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０７４．２３（＋６．７０） ・ロシア・ＲＴＳ ９８８．１２（－１３．１８） 出所：MINKABU PRESS