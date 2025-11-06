連日「クマ被害」のニュースが報じられるなか、環境省によると、今年度のクマ被害による死者数は全国で13人（11月5日時点）となり、統計を取り始めた2006年度以降で過去最悪の数字を記録している。 【画像】2023年に飼い主を襲い、射殺されたツキノワグマ 事態の深刻さを受け、防衛省は秋田県に陸上自衛隊を派遣し、5日午後から活動を始めたが、秋田県では“クマ擁護派”による苦情の電話があり、業務にも支障をき