５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円５１銭前後と前日午後５時時点に比べ７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７６円４１銭前後と同６０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５３円５０銭台で推移していたが、東京株式市場で日経平均株価が大幅安となるとドル売り・円買いが強まり、午前１０時４０分過ぎには一時１５２円９