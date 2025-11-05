ワールドシリーズ4登板の力投を見せた25歳3日（日本時間4日）に地元ロサンゼルスで行われたドジャースのワールドシリーズ連覇を祝うパレードでは、沿道のファンからさまざまな声援が飛び交っていた。ワールドシリーズで力投を見せたジャスティン・ロブレスキー投手には思わぬ珍事があった。スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが集まっていた。パレードが開始すると、ファンからは「レッツゴー、ドジャ