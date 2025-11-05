立川ブラインド工業が後場急上昇している。午後２時ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、最終利益を３１億円から３２億円（前期比１４．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４５円から５０円（年７０円）へ引き上げたことが好感されている。 販促物の活用による新製品の拡販や一部製品の価格改定効果が寄与する。なお、売上高４２８億円（同３．４％増）、営業利益４４億円（同０．９％増）は従来見通し