明らかに物を売りに来た事業家だったが、あらゆる賛辞があふれた。1泊2日の華麗な「韓国出張」を終えて去ったエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）の話だ。5月の台湾訪問時にサプライズ発表した新社屋建設のような大規模投資の話しはなくてもグラフィック処理装置（GPU）とチメク会合で韓国の心をつかんだ。その渦中にも世界時価総額1位企業のCEOの歩みは緻密で老練だった。7月に中国・北京での記者会見でフアン