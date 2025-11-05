【ブリュッセル共同】ベルギーの首都、ブリュッセルの空港当局は4日、同空港周辺で無人機（ドローン）が飛行しているとの情報を受け、4日午後8時（日本時間5日午前4時）ごろから約1時間半にわたり航空機の離着陸を禁止し、閉鎖する措置を取った。地元メディアが報じた。ベルギーでは今月に入り、北部の空軍基地でもドローンの飛行が確認されていた。ベルギー当局はいたずらではなく、偵察の意図を持って飛行していたとみて警戒