GREEN×EXPO協会は、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催500日前を契機に、JR原宿駅でデザイン広告を掲出しています。日本交通文化協会が開催する「原宿ファッションジョイボード文化展」において、公式マスコットキャラクターの「トゥンクトゥンク」や公式クリエイターであるアーティストの蜷川実花さんの作品を用いたデザインが展開中です！ GREEN×EXPO協会 JR原宿駅「原宿ファッションジョイボード文化展