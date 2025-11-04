フルーツ専門店「タカノフルーツパーラー」から、冬の訪れを感じさせる華やかなスイーツが登場します。11月17日(月)より、全国7店舗にて「3種ベリーのパフェ」が期間限定で提供スタート。苺、ブルーベリー、ラズベリーの甘酸っぱさが絶妙に重なり、見た目も味も心ときめく一品です。旬の果実を贅沢に使用したこのパフェで、季節のご褒美タイムを楽しんでみてはいかが