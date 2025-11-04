タカノフルーツパーラーの「3種ベリーのパフェ」が登場♡甘酸っぱい冬限定スイーツ

フルーツ専門店「タカノフルーツパーラー」から、冬の訪れを感じさせる華やかなスイーツが登場します。11月17日(月)より、全国7店舗にて「3種ベリーのパフェ」が期間限定で提供スタート。苺、ブルーベリー、ラズベリーの甘酸っぱさが絶妙に重なり、見た目も味も心ときめく一品です。旬の果実を贅沢に使用したこのパフェで、季節のご褒美タイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

タカノフルーツパーラーの新作パフェは、3種のベリーが主役

タカノフルーツパーラーが11月17日(月)より販売を開始する「3種ベリーのパフェ」は、苺・ブルーベリー・ラズベリーを主役にした華やかな一品。

マーブル模様のカシスラズベリーババロアを可愛らしくあしらい、ベリーコアントローゼリーやラズベリーソースが爽やかな酸味をプラスしています。

ソフトクリームやブルーベリークリームと混ぜ合わせれば、異なる食感と風味のハーモニーが楽しめます♡

サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」登場！秋の味わいを贅沢に♡

甘酸っぱさ×なめらかクリームの絶妙バランス♪

「3種ベリーのパフェ」は、果実本来のフレッシュな味わいとクリーミーな層が絶妙に調和。口いっぱいに広がるベリーの香りと、ほどよい酸味が冬のスイーツタイムにぴったりです。

ベリーの赤とババロアのピンクが美しく重なり合い、見た目にも華やか。甘さ控えめのソフトクリームとラズベリーソースの組み合わせが、大人のデザートタイムを彩ります。

販売店舗と提供期間をチェック

「3種ベリーのパフェ」は税込2,310円（本体価格2,100円）。11月17日(月)から11月30日(日)まで、以下の7店舗にて提供されます。

期間限定での登場なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

提供店舗：新宿髙島屋店／池袋東武店／京急上大岡店／JR名古屋髙島屋店／横浜髙島屋店／川越丸広店／アトレ吉祥寺店。

冬のご褒美にぴったりな、贅沢ベリーパフェ♡

色鮮やかなベリーと、なめらかなクリームが奏でる「3種ベリーのパフェ」。一口ごとに広がる甘酸っぱさと優しい甘みが、心まで満たしてくれます。

タカノフルーツパーラーならではの素材へのこだわりが詰まったこの限定パフェで、冬のティータイムを少し特別に。大切な人とシェアするのも、自分へのご褒美にもぴったりのスイーツです♪