くるめしは、「会社の忘年会に関する調査(2025)」の結果を10月30日に発表した。同調査は2025年10月9日〜10月16日の期間、全国、20歳以上の「くるめし弁当」会員と「シェフコレ」会員の男女592人を対象にインターネットを用いて行われた。今年の忘年会に「参加したい」人は77%今年の会社の忘年会に対して参加意欲を尋ねたところ、「参加予定」と回答した人が51.5％、「どちらかといえば参加したい」と回答した人が25.5％という結果