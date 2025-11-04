Image: Photo Agency / Shutterstock.com OpenAIが新たに数十億ドル規模の契約を締結！OpenAIが今後7年、Amazonに380億ドル（約5兆8000億円）を支払ってAmazonのAIインフラへのアクセスを得ることを両社が月曜日に発表しました。OpenAIは、Amazonのデータセンター（Nvidia製チップを使用）を利用して、新しいAIモデルの学習やChatGPTの推論処理をおこなう予定です。Amazonによると、この契約