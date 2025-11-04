イタリア国家憲兵隊で納車式2025年10月27日に、イタリアのローマにある国家憲兵隊『カラビニエリ』の総司令部において、移植用の臓器や血液などの緊急輸送用車両として導入される、『マセラティMCプーラ』と『アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオ』の納車式が執り行われた。【画像】カラビニエリへの納車式とカラビニエリ仕様のマセラティMCプーラの公式仕様リバリー【画像】全21枚両車両には、臓器や血液の迅速で安全な