19歳年上の夫とふたりの子どもたちと暮らすイラストレーター・横峰沙弥香さん。最近、小学生の子どもたちの疑問や悩みに答える夫の発言に、数々の名言が散りばめられていることに気づいたそう。息子の「モテたくて何が悪いの？」の発言に戸惑う横峰さんを尻目に、自他共に認める元祖チャラ男の夫がその真髄を見せつけてくれたそうです。 【漫画】モテたい小5男子にチャラ男だった父が伝授した究極の「モテテク」とは