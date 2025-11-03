家づくりの話題では、「間取りの工夫」や「ハウスメーカーの選び方」など、周囲の人からも聞きやすいテーマが多いものです。けれど、「住宅購入資金をどう準備したのか」といったお金の話になると、途端に聞きづらくなる人も少なくありません。なかには両親から住宅購入費の頭金としてまとまった贈与を受けた人もいますが、そこには別の悩みが生まれることもあるようです。【漫画】これからも「感謝が足りない」と言われ続けると思